İran ve ABD arasında mahkum takası

Tahran, bir diplomatik başarıya daha imza attı. ABD’de tutuklu 5 İranlı evine dönerken İran’ın 6 milyar doları iade edildi. Nükleer müzakere anlaşmasından tek taraflı çekilen ABD, İran’a yönelik tecrit politikaları kapsamında yeni ambargo ve yaptırımlar hayata geçirdi. Bu sürece “Maksimum baskı” adını veren ABD, İran’ın yurt dışında bulunan mal varlıklarını da dondurdu.

TAHRAN VE WASHİNGTON ARASINDA MAHKUM TAKASI

Nükleer görüşmelere tekrar dönmek için Viyana’da müzakerelerin yürütüldüğü süreçte Tahran ve Washington arasında mahkûm takası gündemi geldi. Yapılan anlaşma ABD içinde tepkilere neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İran’a taviz verdiği ve Washington’un bir yenilgisi olduğu savunuldu.

Nükleer müzakerelerden bağımsız yürütülen süreç sonucunda İran’da tutuklu 5 ABD’li mahkûm ile ABD’de tutuklu 5 İranlı mahkûm serbest bırakıldı. Mahkûm takası Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı. İranlı mahkûmlar 2’si İran’a dönerken, 2’si ABD’de hayatına devam edecek, 1’i ise adı açıklanmayan bir ülkede ailesinin yanına gitti.

ABD’li mahkûmların 5’i de ABD’ye döndü. Anlaşma kapsamında İran’ın Güney Kore’de bulunan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığı da Katar’a transfer edildi. Para, 2 Katar bankasında 6 İranlı bankanın açtığı hesaplara 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak yatırıldı.

Konuya dair İran Dişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Amerika'da yaşayan ve ülkenin yargı sistemi tarafından hukuka aykırı olarak yargılanan beş İran vatandaşı serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.” denildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın mali kaynaklarına getirdiği engellemenin yasa dışı ve insanlık dışı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ise eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı’na yaptırım uygulandıklarını açıkladı. Biden, ABD pasaportlu kişilerin İran’a seyahat etmemelerini istedi.