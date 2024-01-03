İran'da Büyük Patlama! Terör Saldırısı Olduğu Açıklandı

İran'ın Kirman eyaletinde peş peşe iki büyük patlama yaşandı. Patlamalar, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin mezarının yakınlarında gerçekleşti.

Patlamalar, Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda oldu.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi. Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısının da 170'e çıktığı kaydedildi. Patlamalarla ilgili yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

Terör Saldırısı Olduğu Açıklandı!

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.