Doğu Perinçek Süper Kupa Sonrası Arap Kışkırtmasını Değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suudi Arabistan’daki olaylı Süper Kupa sonrası Türkiye’de körüklenen Arap karşıtlığına dikkat çekti. Türkiye ile Arap dünyasının arasının açılması için operasyon sürecinin başlatıldığını belirtti.

- Türkiye ile Arap ülkeleri ve İslam dünyası ile arasını açmak için bir dolduruş süresi başladı. Bu Galatasaray-Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'daki maçı ile gündeme girdi. Arkasından hilafet birden gündeme getiriliyor, şeriat birden gündeme getiriliyor. Türkiye'de laiklerle inanan müslümanlar arasında gerginlik yaratmaya çalışan bir komplo gündemde. O komplolardan birtakım figüranlar ortaya çıkıyor ve roller üstleniyorlar.

Çıkış Yolu programında konuşan Doğu Perinçek, tertibin Sözcü gazetesinin 17 Aralık’ta attığı manşetle başladığını, arkasında da ABD ve İsrail’in olduğuna belirtti.

- Türkiye tarihinin en büyük Arap dostu Atatürk diyebiliriz. Şimdi Atatürkçülük adına Arap düşmanlığı yaymak istiyorlar. Bunu yapan ise CIA ve MOSSAD. Türkiye'yi Araplardan ve Arap coğrafyasından koparttığın zaman hem Türkiye'yi kontrolde tutarsın hem Filistin davasının başarıya ulaşmasını engellersin hem de diğer Arap ülkelerini tahakküm altında tutmaya devam edersin. Türkiye ile Arapların arasını açarsan ABD ve İsrail'in işi iyi gider.

"Asıl Mesele Suudi Arabistan'ın Avrasya Cephesinde Olması"

Perinçek, asıl meselenin Suudi Arabistan’ın Avrasya Cephesine geçmesi olduğunu vurguladı. “Atatürk” kisvesi altında Amerikancılık yapıldığını ifade etti.

- Suudi Arabistan, Amerika'dan kopuyor, Çin ile yakınlaşıyor. Bizde bir kısım kuvvetler Suudi Arabistan aleyhtarlığıdır götürüyorlar. Bunu da Atatürkçülük adı altında yapıyorlar. Atatürk'e karşı en büyük sadakatsizliktir bu. Emperyalizme karşı mücadele edenler aydınlanmacıdır, laiktir. Emperyalizmle iş birliği yapanlar gericidir.

MOSSAD Ajanlarına Yönelik Operasyonu Değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’in gündeminde, İsrail istihbaratına yönelik 8 ilde 34 şüphelinin yakalandığı Köstebek operasyonu da vardı. Perinçek, operasyonun önemine dikkat çekti.

- Bu basit bir 34 ajanın yakalanması olayı değildir. Türkiye'deki MOSSAD faaliyetine karşı Türk Devleti'nin, benim gördüğüm, tarihteki ilk ciddi harekâtıdır. Ben Türkiye'de MOSSAD ajanlarına karşı hiç böyle bir uygulama hatırlamıyorum.

Perinçek, MOSSAD’a yönelik operasyonun, ancak Türkiye’deki NATO üslerinin ABD ve İsrail denetimine kapatılmasıyla başarıya ulaşabileceğini vurguladı.