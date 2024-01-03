TFF'den Süper Kupa'nın Ertelenmesiyle İlgili Açıklama! Atatürk Konusuna Açıklık Getirildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sosyal medyanın ve Türkiye'nin gündeminde uzun süre ilk sıraya yerleşen Süper Kupa maçının ertelenmesi sürecine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yeni bir açıklama daha geldi.

"Milli Değerlerimiz ve Atatürk İlkelerimiz Tartışmaya Açık Olmamıştır"

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması gereken karşılaşmanın ertelenmesi sürecine ilişkin bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, şu değerlendirmeler yapıldı:

- Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.