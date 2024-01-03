Enflasyon Rakamları Belli Oldu! İşte TÜİK'in Açıkladığı Son Veriler

TÜİK, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77 oldu.

Enflasyon Rakamları Belli Oldu! İşte TÜİK'in Açıkladığı Son Veriler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verileri ile ilgili açıklama yaptı.

TÜİK'in açıklamasına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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