İran'dan Filistin'e Destek Mitingi! İsrail'in Katliamları Protesto Edildi

7 Ekim’de başlayan Aksa Tufanı operasyonuna İranlıların desteği sürüyor. Besic Haftası kapsamında İran’ın başkenti Tahran’da yeni bir Filistin’e destek mitingi düzenlendi.

Tahran’ın yanı sıra Hamedan, Doğu Azerbaycan, Gilan, Zencan, Erdebil, İsfahan ve Kirman’da düzenlenen mitinglerde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi.

İnkılap Meydanı’na dev Filistin bayrakları ile katledilen bebek ve çocukları temsilen maket bebekler yerleştirildi. Mitingde Suriye ve Lübnan Hizbullah’ı ile bölgede Emperyalizm ve Siyonizm’e karşı mücadele eden direniş kuvvetlerin de bayrakları dalgalandırıldı.

7’den 70'e binlerce İranlıların katıldığı mitingde kürsüye çıkan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Filistin mücadelesinin zafere ulaşacağına dair ülkesinin inancını ilan etti.

- Devam eden Gazze savaşında Amerika ve İsrail için zafer unsuru yoktur, Filistinlilerin zaferi içinse her şey açıktır. Bugün tüm inanç ve yürekle alanlara çıktınız ve tüm İran topraklarını büyük bir Gazze haline getirdiniz. Bu operasyon ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in 100 yıldır topraklarından sürülmüş insanlara karşı işlediği suçların bir yansımasıdır. Önemli olan Filistinlilerin Amerika ve Siyonist rejimin politikaları tarafından aşağılanmayı ve esir alınmayı hiçbir zaman kabul etmemesi ve kahramanca bir direnişin gerçekleşmesidir. Gazze'de hayalet savaşı başladı ve Siyonistler geceleri gölgelerinden korkuyor ve bu hikaye devam ediyor, Gazze zafere doğru ilerliyor. Filistin yıpratma savaşı yolundadır ve yavaş yavaş zaferini kazanacaktır. Bu, Filistinlilerin kaçınılmaz kaderidir.