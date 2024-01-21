İran'dan Şam saldırısı açıklaması!

İsrail’in Şam’ın Mezze bölgesinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran askerinin sayısı 5 oldu. Saldırıyla ilgili Tahran’dan açıklamalar peş peşe geldi.

Hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileklerini ileten İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırıyı terör eylemi olarak niteledi. Reisi, “Siyonist rejimin işlediği suçlar cezasız kalmayacak” açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da “İranlı askeri danışmanların terörle mücadele ve bölge güvenliğini sağlanma yönündeki çabası güçlü bir şekilde devam edecek” dedi.

X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Abullahiyan, “Terör akımlarının ana ortağı olan İsrail rejimi bölgesel güvenliğin baş düşmanıdır” ifadelerini kullandı. İranlı bakan paylaşımında “Hiç şüphesiz Siyonistlerin Gazze halkına karşı yenilgisi bu tür korkak terör eylemleriyle telafi edilemez” ifadelerine de yer verdi.

Konuya dair yazılı bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İsrail’in Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal ettiğini hatırlattı.

Tel Aviv’in son eyleminin suç niteliğinde olduğunu belirten Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler’in saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.

Kenani, Tahran’ın olayla ilgili siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını aktardır. İran Dışişleri Sözcüsü, ülkesinin uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altını çizdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''Bu barbarca eylem, işgal altındaki Filistin topraklarında sivilleri katleden işgalci rejim ve liderlerinin suçlu olduğunu kanıtlıyor” denildi.