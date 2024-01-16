İran'ın füze operasyonu dünya gündemine oturdu! Okyanus ötesinden tepki geldi

İran, MOSSAD ve DEAŞ hedeflerini bombaladı. Tepki okyanus ötesinden geldi.

Pentagon, balistik füzelerin ABD üslerini hedef alınmadığını duyurdu. Olayı kınadıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise İran'ın, Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları da İran’ı kınayarak Irak’ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiği savundu. Irak ise İran’ın Bağdat’taki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlğı’na çağırarak protesto notası verdi. Aynı zamanda Tahran’daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı.

HAKAN FİDAN'DAN "SAVAŞ SARMALI" UYARISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran’ın füze operasyonunu değerlendirdi. Fidan, Gazze'deki savaş sarmalının büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söyledi.

Hakan Fidan açıklamasında, "Herkes bölgesel yaygınlaşmanın Lübnan’dan başlayacağı beklentisi içindeyken diğer yerlerden bu olay çıktı.Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar; bu türden saldırıların, karşılıklı pozisyon almaların, Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

MOSSAD ve DEAŞ hedeflerine yönelik balistik füze operasyonu ile ilgili İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani de açıklama yaptı. Kenani, operasyonun meşru müdafaa kapsamında yapıldığını kaydetti.