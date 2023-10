İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far Ulusal Kanal'a konuştu. İranlı diplomat ABD ve Batılı devletlerin İsrail'in suç ortağı olduğunu söyledi, Müslüman ülkelerin Filistin meselesinde daha etkin olmaları gerektiğini ifade etti. Mabudi Far, Gazze'ye karşı tutumundan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Siyonist Rejimin Vahşi Saldırıları Sadece Gazze İçin Değil, Gelecekteki Barış İçin De Büyük Bir Tehlike"





İran Başkonsolosu, İsrail'e destek çıkan hükümetler ile halkları arasındaki çelişmeye de dikkat çekti.



Mabudi Far, özellikle İslam ülkelerinin Filistin meselesinde daha fazla rol oynamaları gerektiğini ifade

İranlı diplomat, Gazze'ye karşı tutumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, Cumhuriyet'in 100. yılını da kutladı.