İsrail 2 Filistinliyi katletti

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na temmuz ayından sonra düzenlediği yaklaşık bir saat süren bu en şiddetli baskında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürdü, 30 Filistinliyi de farklı derecelerde yaraladı.

BASKINA HELİKOPTERLER EŞLİK ETTİ

Baskına helikopterlerin eşlik ettiği, İsrail özel kuvvetlerinin mülteci kampındaki bir evi kuşattığı belirtildi.

Yaralanmaların, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) kampta toplanan Filistinlilerin yakınında patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise detay verilmeden İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na "operasyon düzenlediği" ifade edildi.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi de kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerine yoğun ateş açıldığını ancak askerler arasında herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini aktardı.

PATLAYICI YÜKLÜ "İNTİHAR" TİPİ KÜÇÜK İHA KULLANILDI

Baskın sırasında İsrail askerlerinin, isabet ettiği yerde infilak eden patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük İHA kullandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun Cenin baskınında, İslami Cihad Hareketi'ne mensup 2 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu mülteci kampından çekildiği sırada, zırhlı bir aracın el yapımı patlayıcı ile hedef alındığı belirtildi.

Sosyal medyada, yaşanan patlamaya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

CENİN MÜLTECİ KAMPI İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİNDE

Bir dönem Filistin direnişinin sembol ismi Yaser Arafat'a da ev sahipliği yapan Cenin Mülteci Kampı, uzun yıllardır İsrail ordusunun hedefinde.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla biliniyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında, birlikte hareket ettiği biliniyor.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin yaşadığı kampta altyapı büyük zarar görmüştü.