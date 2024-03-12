İsrail Baalbek'e saldırdı!

İsrail 2.kez Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2.kez hava saldırısı düzenledi.

İsrail Baalbek'e saldırdı!
Editör: Yağmur Biçen
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İsrail 2.kez Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA duyurdu. İsrail savaş uçakları Baalbek kentinin güneyinde yer alan Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde bir binanın yer aldığı ve bombaların düşmesinden sonra bölgede dumanların yükseldiği kaydedilirken, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Ensar beldesi, İsrail-Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alıyor.

NNA başka bir haberinde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# isaril # lübnan
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