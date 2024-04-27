İsrail, Refah'a saldırıyı durdurmak için şartını açıkladı!

ESİR TAKASI TEK ŞARTLARI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, HAMAS ile esir takası anlaşması yapılması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara operasyonunu askıya alacaklarını bildirdi.

Katz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, esir takasıyla ilgili konuştu.

Bakan Katz, HAMAS ile esir takası anlaşmasına varılması halinde Refah'a operasyonun askıya alınacağını belirtti.

Ülkedeki ana muhalefet partisinin lideri Yair Lapid de aynı kanala yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara devam etme ya da esir takas anlaşması yapma arasında bir tercih yapılması gerekirse takasın seçilmesi gerektiğini söyledi.