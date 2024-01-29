İsrail Şam'a saldırdı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İran'ın Suriye'de danışmanlık yapan ekibinin kullandığı üs, İsrail tarafından vuruldu. Saldırı İsrail tarafından gönderilen üç roket ile gerçekleştirildi. Şam kırsalında bulunan Seyyide Zeyneb bölgesinde bulunan üsse gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.

İran medyasında yer alan haberlere göre bugün öğleden sonra gerçekleştirilen saldırıda 2 sivil de hayatını kaybetti. Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: