İsrail Şam'a saldırdı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail, Şam kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde İranlı danışmanların kullandığı bir merkezi hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Şam'a saldırdı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İran'ın Suriye'de danışmanlık yapan ekibinin kullandığı üs, İsrail tarafından vuruldu. Saldırı İsrail tarafından gönderilen üç roket ile gerçekleştirildi. Şam kırsalında bulunan Seyyide Zeyneb bölgesinde bulunan üsse gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.

İran medyasında yer alan haberlere göre bugün öğleden sonra gerçekleştirilen saldırıda 2 sivil de hayatını kaybetti.  Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bugün saat 13.00 sıralarında Siyonist düşman, işgal altındaki Suriye Golan yönünden Şam'ın güneyindeki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı başlattı. Bu saldırı çok sayıda şehit ve sivilin yaralanmasının yanı sıra bazı maddi kayıpların da yaşanmasına neden oldu.
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Kaynak: Unews

# israil # suriye # şam
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