İsrail Şam'a saldırdı! Suriye saldırıyı geri püskürttü

İsrail, Golan Tepesi yönünden Şam kırsalına füzelerle saldırı düzenledi. Saldırılarda kullanılan füzeler, Suriye savunmasını büyük ölçüde aşamadı. Şam kırsalındaki bir dizi noktayı hedef alan İsrail füzeleri, maddi hasara neden oldu.

Saat 21.35 civarında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Suriye askeri kaynağı, "Ordunun hava savunması karşı koydu ve sık sık düşman füzelerini düşürdü ve bu da maddi hasara neden oldu." ifadelerini kullandı.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye Hava Kuvvetleri, Şam kenti çevresinde İsrail hedefleriyle savaşmaya devam ediyor.

İSRAİL ŞAM'A BUGÜN İKİNCİ KEZ SALDIRDI

İsrail, zaman zaman Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef alıyor. Bugün öğlen saatlerinde de İsrail, Şam'ı hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanlığı saldırıyı, "ugün saat 13.00 sıralarında Siyonist düşman, işgal altındaki Suriye Golan yönünden Şam'ın güneyindeki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı başlattı. Bu saldırı çok sayıda şehit ve sivilin yaralanmasının yanı sıra bazı maddi kayıpların da yaşanmasına neden oldu." ifadeleriyle duyurmuştu.