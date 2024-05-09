İsrail savaş kabinesi bu akşam toplanacak

İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararını görüşmek için bu akşam toplanacak.

İsrail savaş kabinesi bu akşam toplanacak
Editör: Mert Sagit

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Savaş Kabinesi yerel saatle 18:30'da toplanacak.

Toplantıda, ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ele alınacak.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından da Güvenlik Kabinesi aynı gündemle bir araya gelecek.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

BİDEN REFAH VURGUSU YAPMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Biden'ın açıklamaları ve ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına X sosyal medya hesabından dolaylı cevap vermişti.

Netanyahu, 6 Mayıs'ta Holokost Anma günündeki konuşmasında yer alan "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" bölümünü yeniden paylaşmıştı.

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