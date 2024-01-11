İsrail Soykırım Suçundan Yargılanıyor

Güney Afrika, fofoğraf ve videolarla İsrail’in suçlarını anlattı. Halka açık olarak görülen ve onlarca ülke temsilcisinin yer aldığı duruşma tüm dünyada canlı olarak yayınlandı.

Binlerce fotoğraf, binlerce görüntü. 23 bini aşkın Filistinlinin yok edilen hayatı… Siyonist İsrail’in suçları bir bir kanıtlarla dünyaya sunuldu.



Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika'nın açtığı tarihi davanın ilk duruşması görüldü. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da taraflar hazır bulundu. Halka açık yapılan duruşma bütün dünyada canlı olarak yayınlandı.



Profesör John Dugard başkanlığındaki Güney Afrika heyeti, Gazze’den binlerce kanıt sundu. İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.



"Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları, tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu"



Güney Afrika heyeti ilk duruşmada 3 saat süren bir sunum yaptı. Mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.



Uluslararası Adalet Divanı’na sunulan 9 maddelik listenin başında İsrail’in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımların atılması yer alıyor. Geçici tedbir kararı, dava devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.



Duruşmayı Türkiye’den AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki TBMM heyeti takip etti. İran, Rusya, Çin başta olmak üzere çok sayıda ülke temsilcisi de Lahey’deki duruşmayı izledi.



İçerisi kadar dışarısı da hareketli. Binlerce kişi Uluslararası Adalet Divanı önünde davayı takip etti. Mahkeme binasının önüne Gazze’de katledilen çocukları temsilen kefenli oyuncak bebekler bırakıldı.



Sadece Lahey’de değil dünyanın dört bir yanında meydanlarda binlerce kişi Filistin için toplandı. İsrail’in soykırım suçu protesto edildi.



Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar bağlayıcı ancak yaptırımı bulunmuyor. Davanın yarınki duruşmasında ise İsrail heyeti savunmasını yapacak. Duruşmaların tamamlanmasının ardından müzakereler başlayacak. Kararın açıklanması için belirlenen bir tarih yok. Nihai kararın çıkması uzun sürebiliyor.