Tüm Batı’yı Rus yaptırımları ile krize sürükleyen Washington yönetiminin, 2022'den bu yana Rusya'dan ilk defa Kasım 2023'te petrol ithal ettiği ortaya çıktı.



ABD ile AB cephesinin Ukrayna Özel Harekatı'yla birlikte Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarla kendi ekonomisini vurdu. Rus ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüdü.



Rus Lider Vladimir Putin, Habarovsk’ta ülke ekonomisini değerlendirdi. Tüm batı yaptırımlarından güçlenerek çıktıklarını söyledi.



Putin, Rusya’nın satın alma gücü paritesine göre bütün Avrupa’yı geride bıraktığını belirtti. Rusya lideri, kişi başı milli gelir içinse daha çok çalışacaklarını vurguladı. Putin, Rusya Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında da faiz oranını zamanla düşüreceğini kaydetti.



Rus gazı ve petrolüne erişimini keserek Avrupa ülkelerini krize sürükleyen ABD’nin ise Rusya’dan petrol ithal ettiği ortaya çıktı. Rus enerji sekterüne 2022’de yaptırım uygulamaya başlayan ABD’nin dış ticaret verilerine göre, kasım 2023'te 749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü alındı.



İthalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi dikkati çekti. Çünkü G7 ülkeleri de aralık 2022'de Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması dayatmasını başlatmıştı.