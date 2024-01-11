Yaptırımlar Rus Ekonomisini Büyüttü

ABD yaptırımlarına rağmen Rus ekonomisi büyümeyi sürdürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin Avrupa’nın en büyük ekonomisi olduğunu açıkladı.

Yaptırımlar Rus Ekonomisini Büyüttü
Son Güncelleme:

 Tüm Batı’yı Rus yaptırımları ile krize sürükleyen Washington yönetiminin, 2022'den bu yana Rusya'dan ilk defa Kasım 2023'te petrol ithal ettiği ortaya çıktı.

ABD ile AB cephesinin Ukrayna Özel Harekatı'yla birlikte Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarla kendi ekonomisini vurdu. Rus ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüdü.

Rus Lider Vladimir Putin, Habarovsk’ta ülke ekonomisini değerlendirdi. Tüm batı yaptırımlarından güçlenerek çıktıklarını söyledi.

Putin, Rusya’nın satın alma gücü paritesine göre bütün Avrupa’yı geride bıraktığını belirtti. Rusya lideri, kişi başı milli gelir içinse daha çok çalışacaklarını vurguladı. Putin, Rusya Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında da faiz oranını zamanla düşüreceğini kaydetti.

Rus gazı ve petrolüne erişimini keserek Avrupa ülkelerini krize sürükleyen ABD’nin ise Rusya’dan petrol ithal ettiği ortaya çıktı. Rus enerji sekterüne 2022’de yaptırım uygulamaya başlayan ABD’nin dış ticaret verilerine göre, kasım 2023'te 749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü alındı.

İthalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi dikkati çekti. Çünkü G7 ülkeleri de aralık 2022'de Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması dayatmasını başlatmıştı.

480 Bin TL'ye SUV Model Otomobil! Renault Satışa Çıkardı...480 Bin TL'ye SUV Model Otomobil! Renault Satışa Çıkardı...Otomobil
# rusya # yaptırım
Çok Okunanlar
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu CHP'yi ele geçirdi! İlçelere kendi adamlarını yerleştirdi - Tolgahan Erdoğan Ekrem İmamoğlu CHP'yi ele geçirdi! İlçelere kendi adamlarını yerleştirdi - Tolgahan Erdoğan Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili! Herkesten Uzakta Kafa Dağıtmalı Kış Tatili!