480 Bin TL'ye SUV Model Otomobil! Renault Satışa Çıkardı...

Yüksek enflasyon sonrası Türkiye'deki sıfır otomobil almak neredeyse imkansızken, Renault, Hindistan'da Kwid modelini Hindistan'da piyasaya sürdü.

Güncellemeler arasında, 2024 modelinin RXL(O) versiyonu, sekiz inçlik dokunmatik ekranlı medya navigasyon sistemine kavuşarak ülkedeki en uygun fiyatlı hatchback oldu.

Kwid'in motoru 1.0 litrelik, üç silindirli, benzinli bir motor olup 67 beygir güç ve 91 Nm tork üretiyor. Bu motor, beş ileri manuel veya AMT şanzıman ile eşleştirilebiliyor.

Renault Kwid’in Türkiye’de satışa çıkması halinde 480 bin TL gibi bir rakam ile tüketicinin karşısına çıkacağı öne sürüldü.