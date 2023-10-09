İsrail Uçakları Sivil Yerleşimi Bombalıyor! Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni Hedef Aldılar

Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmıştı. İsrail'in büyük darbe aldığı saldırı sonrası, İsrail Gazze şeridinde sivil halka yönelik saldırılarında camiler hedef alındı. İsrail uçakları, El-Yermuk Camisi'ni hedef aldı.

İsrail Uçakları Sivil Yerleşimi Bombalıyor! Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni Hedef Aldılar
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İsrail, Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Sivilleri hedef alan İsrail savaş uçakları, düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi'ni hedef aldı.

İsrail Camilere Saldırıyor

İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi. İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırılarda sivil halk hedef alındı.

İsrail'den Gazze'ye Bombalı Saldırı!İsrail'den Gazze'ye Bombalı Saldırı!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # gazze
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