İsrail Uçakları Sivil Yerleşimi Bombalıyor! Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni Hedef Aldılar
Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmıştı. İsrail'in büyük darbe aldığı saldırı sonrası, İsrail Gazze şeridinde sivil halka yönelik saldırılarında camiler hedef alındı. İsrail uçakları, El-Yermuk Camisi'ni hedef aldı.
İsrail, Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Sivilleri hedef alan İsrail savaş uçakları, düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi'ni hedef aldı.
İsrail Camilere Saldırıyor
İsrail savaş uçakları, El-Yermuk Camisi'ni füzelerle hedef aldı. Bombalanan cami yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi. İsrail dün de El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin ve Muhammed el-Habib camilerini vurmuştu. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırılarda sivil halk hedef alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı