İsrail Uçakları Sivil Yerleşimi Bombalıyor! Gazze'deki El-Yermuk Camisi'ni Hedef Aldılar

9 Ekim 2023 Pazartesi TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?

8 Ekim 2023 Pazar Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu Mu? Hangi Dizi Reyting Birincisi Oldu?