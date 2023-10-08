İsrail'den Gazze'ye Bombalı Saldırı!

İsrail, Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları sürdürüyor. Savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ni bombaladığı saldırılar gece boyunca devam ettirildi. Kentin batısında bulunan Filistinli gruplara yönelik askeri nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesimindeki evler ve kamu kurumlarına ait binalar hedef alındı. Bombalanan yerler arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları da bulunuyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda kentin batısında bulunan ve içinde büro ve ofislerin de yer aldığı 14 katlı "Vatan" apartmanı da bombalandı.

Hamas Siyasi Büro Sekreteri Kemal Ebu Avn ile Siyasi Büro üyelerinden Isam ed-Daalis, Nizar Avadallah, Mahmud ez-Zehhar ve hareketin yöneticilerinden Isam es-Serrac'ın evlerine de hava saldırısı düzenlendi.

Gazze Sahilleri de Bombalı Saldırıya Uğradı

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler, Gazze sahillerine yakın bazı yerleri de yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları, Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

İsrail Ordusu'na ait sosyal medya hesabından bir açıklama da yapıldı. Açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonda kullanılan üç karargahın da hedef alındığı kaydedildi.