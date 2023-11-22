İsrail'i Eleştirenlere Batı'da İş Yok! Hollywood Oyuncusu Melissa Barrera Oynadığı Filmden Kovuldu

İsrail'in Gazze'de katliamlarına karşılık Batı ülkelerinde "antisemitizm" adı altında Filistin'e destek verenler işlerinden oluyor. İsrail'in katliamlarını eleştirenler "antisemitist" olduğu gerekçesiyle işinden çıkartılıyor. CIA'nın fonlarından beslenen Hollywood sinemasında da durum farklı değil.

Meksikalı Hollywood oyuncusu Melissa Barrera Çığlık 7 filiminin kadrosundaydı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara sessiz kalmadı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Barrera, "Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı. Barrera'nın bu ifadeleri "antisemitik" olduğu gerekçesiyle Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkartıldı.

Çığlık 7 Filminin Yapım Şirketinden Akıl Almaz Açıklama

Çığlık 7 filminin yapım şirketi olan Spyglass, Barrera'nın paylaşımı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Duruşumuz net bir şekilde açıktır: Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost'un çarpıtılmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır.

Bu açıklamanın ardından Meksikalı oyuncunun işine son verildi.

Filmin Yönetmeni Açıklama Yaptı

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası filmin yönetmeni Christopher Landon'dan açıklama geldi. Landon, "Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi" ifadelerini kullandı.

Oscarlı Oyuncu da İşinden Olmuştu

Meksikalı oyuncunun başına gelenler istisna değil. Daha önce Oscar ödülü alan oyuncu Susan Sarandon, İsrail'in katliamlarına tepki göstermişti. Sarandon'un tepkisi sonrası birlikte çalıştığı menajerlik şirketi, ünlü oyuncuyla yollarını ayırdı.