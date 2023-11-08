İsrail'in Bombardımanında Gazze'de 3 Cami Daha Yıkıldı

Mudellel, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Halid Bin Velid, El-İhlas ve Es-Sahva Camilerinin tamamen yıkıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, 7 Ekim’den bu yana İsrail güçlerinin bombardımanında yıkılan cami sayısının 59’a yükseldiğini, 136 cami ve 3 kilisenin de hasar gördüğünü ifade etti.