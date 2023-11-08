İsrail'in Bombardımanında Gazze'de 3 Cami Daha Yıkıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde 3 camiyi daha hedef alarak tamamen yıktığı belirtildi. Gazze’deki Evkaf Bakanlığı Sözcüsü İkrami el-Mudellel, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki camileri hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Bombardımanında Gazze'de 3 Cami Daha Yıkıldı

Mudellel, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Halid Bin Velid, El-İhlas ve Es-Sahva Camilerinin tamamen yıkıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, 7 Ekim’den bu yana İsrail güçlerinin bombardımanında yıkılan cami sayısının 59’a yükseldiğini, 136 cami ve 3 kilisenin de hasar gördüğünü ifade etti.

Karabağ Zaferi'nin 3. YılıKarabağ Zaferi'nin 3. YılıDünya
# israil # gazze
Çok Okunanlar
El Nina Soğukları Nedir?
El Nina Soğukları Nedir?
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
İst-Güven İşçileri Toplu İstifa Etti!
İst-Güven İşçileri Toplu İstifa Etti!
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Öne Çıkanlar MSB IRAK'IN KUZEYİNDE 12 HEDEFİN İMHA EDİLDİĞİNİ DUYURDU! | Ulusal Haber MSB IRAK'IN KUZEYİNDE 12 HEDEFİN İMHA EDİLDİĞİNİ DUYURDU! | Ulusal Haber Kış Aylarının Vazgeçilmez Çayı! Kış Aylarının Vazgeçilmez Çayı!