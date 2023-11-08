Karabağ Zaferi'nin 3. Yılı

Azerbaycan'ın dört bir yanında 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlandı, Karabağ şehitleri anıldı. Zaferin 3'üncü yılında Hankendi'de olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a uyarı niteliğinde bir askeri geçit törenini izledi.

Karabağ Zaferi'nin 3. Yılı


Azerbaycan, 3 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtardı. Ermeni çetelerinin bertaraf edildiği 2. Karabağ Savaşı Zaferi'nin yıl dönümü olan 8 Kasım'da kardeş Azerbaycan halkı meydanlardaydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ailesi ve devlet erkanı ile Hankendi'deydi.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, askeri birlikler geçiş yaptı.

Törende, Azerbaycan ordusunun savaşta ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar sergilendi. Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namluları mağlubiyetin sembolü olarak aşağı indirildi.

Başkent Bakü'de Gence, Berde, Fuzuli, Laçın ve Zengilan'da da yürüyüşler yapıldı. Yürüyüşlere, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde, şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.

Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde topraklarının işgalden kurtarılması için canlarını feda eden şehitler anıldı.

Azerbaycanlılar, zaferin yıl dönümünde şehitlikleri ziyaret etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti.
Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

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# Azerbaycan # Karabağ # Hankendi
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