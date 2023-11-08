İçişleri Bakanlığı Bütçesi Komisyon'da

Plan Bütçe Komisyonu maratonu devam ediyor:



Komisyonda, İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ele alındı. Bakan Ali Yerlikaya, bütçe teklifini açıkladı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü 305 milyar 479 milyon 702 bin TL, Bağlı kuruluşlarımızın bütçe toplamı 1 trilyon 199 milyar 639 milyon 529 bin TL, Toplam ödenek teklifimiz, 1 trilyon 275 milyar 934 milyon 965 bin TL’dir.