İçişleri Bakanlığı Bütçesi Komisyon'da

2024 yılının bütçe görüşmeleri sürüyor. Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi ele alındı. Bakan Ali Yerlikaya 1 milyar 275 milyonluk bütçe teklifini komisyona sunarken, terörle mücadele verilerini de paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Bütçesi Komisyon'da

Plan Bütçe Komisyonu maratonu devam ediyor:

Komisyonda, İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ele alındı. Bakan Ali Yerlikaya, bütçe teklifini açıkladı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü 305 milyar 479 milyon 702 bin TL, Bağlı kuruluşlarımızın bütçe toplamı 1 trilyon 199 milyar 639 milyon 529 bin TL, Toplam ödenek teklifimiz, 1 trilyon 275 milyar 934 milyon 965 bin TL’dir.

 Bakan Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonların verilerini de paylaştı.

- Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik TOPLAMDA: 19.756 operasyon yapıldı. Fetöye Yönelik 1 Kasım’dan Beri TOPLAMDA: 5.875 operasyon yapıldı.
# içişleri bakanlığı # komisyon
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