İçişleri Bakanlığı Bütçesi Komisyon'da
2024 yılının bütçe görüşmeleri sürüyor. Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi ele alındı. Bakan Ali Yerlikaya 1 milyar 275 milyonluk bütçe teklifini komisyona sunarken, terörle mücadele verilerini de paylaştı.
Plan Bütçe Komisyonu maratonu devam ediyor:
Komisyonda, İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ele alındı. Bakan Ali Yerlikaya, bütçe teklifini açıkladı.
- Emniyet Genel Müdürlüğü 305 milyar 479 milyon 702 bin TL, Bağlı kuruluşlarımızın bütçe toplamı 1 trilyon 199 milyar 639 milyon 529 bin TL, Toplam ödenek teklifimiz, 1 trilyon 275 milyar 934 milyon 965 bin TL’dir.
Bakan Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonların verilerini de paylaştı.
- Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik TOPLAMDA: 19.756 operasyon yapıldı. Fetöye Yönelik 1 Kasım’dan Beri TOPLAMDA: 5.875 operasyon yapıldı.