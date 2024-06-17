Edremit'te yangın!

İlk tespitlere göre yangın, mutfaktan başlayarak hızla yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren Y.Y., M.Y. ve B.T. isimli kişiler, ciddi bir tehlike olmaksızın dumanın etkisine maruz kaldılar.

Bu üç kişi, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ayrıca, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı. Yangın başladığında, bayram dolayısıyla tam kapasite dolu olan oteldeki tüm odalar acilen boşaltıldı.

Hem müşteriler hem de çalışanlar, yangından zarar görmeden güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine yönelik soruşturma ve hasar tespit çalışmaları yangının ardından başlatıldı. Yangın esnasında otelde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu belirtildi.