İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun top atışları yeni göç dalgasına yol açtı!

İşgalci İsrail ordusunun saldırıları doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni bir göç dalgası yaşanıyor! İşte detaylar...

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun top atışları yeni göç dalgasına yol açtı!
Editör: Metehan Gül

İşgalci İsrail ordusunun yoğun top atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni bir göç dalgasının yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusu, çatışmaların olduğu Beyt Lahya, Beyt Hanun ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombalıyor.

İsrail'in yoğun top atışları sebebiyle kuzeydeki Beyt Lahya beldesinden Cibaliya Mülteci Kampı'na doğru yeni bir göç dalgası yaşandı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde bazı İsrail askerleri ile bir askeri aracın Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 151 Filistinli öldürüldü, 77 bin 84 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Türkiye ile ABD arasında Terörle Mücadele İstişareleri!Türkiye ile ABD arasında Terörle Mücadele İstişareleri!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil
Çok Okunanlar
Burdur’da aynı kafeyi iki gün üst üste soyan hırsızlar yakalandı!
Burdur’da aynı kafeyi iki gün üst üste soyan hırsızlar yakalandı!
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Emekliler dikkat! İş Bankası promosyon ücretlerini güncelledi
Emekliler dikkat! İş Bankası promosyon ücretlerini güncelledi
Emekliye güzel haber: O banka promosyon tutarını artırdı
Emekliye güzel haber: O banka promosyon tutarını artırdı
Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor!
Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor!
Öne Çıkanlar DEM Parti nasıl açık açık Türkiye düşmanlığı yapabiliyor? | Oğuz Polatbilek | Fikir Meydanı DEM Parti nasıl açık açık Türkiye düşmanlığı yapabiliyor? | Oğuz Polatbilek | Fikir Meydanı Sağlıklı yaşamda endokrin beslenme Sağlıklı yaşamda endokrin beslenme