İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun top atışları yeni göç dalgasına yol açtı!

İşgalci İsrail ordusunun yoğun top atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeni bir göç dalgasının yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusu, çatışmaların olduğu Beyt Lahya, Beyt Hanun ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombalıyor.

İsrail'in yoğun top atışları sebebiyle kuzeydeki Beyt Lahya beldesinden Cibaliya Mülteci Kampı'na doğru yeni bir göç dalgası yaşandı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde bazı İsrail askerleri ile bir askeri aracın Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 151 Filistinli öldürüldü, 77 bin 84 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.