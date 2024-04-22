Türkiye ile ABD arasında Terörle Mücadele İstişareleri!

Diplomatik kaynakların aktardığına göre Türkiye ile ABD arasındaki ikili Terörle Mücadele İstişareleri yeniden başladı.

Türkiye ile ABD arasında Terörle Mücadele İstişareleri!
Editör: Yağmur Biçen

Mart ayında Washington'da düzenlenen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasında varılan mutabakat uyarınca, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında Ankara'da yapıldı.

PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ DEĞERLENDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığında ilgili Türk ve ABD kurumlarının da katılımıyla düzenlenen toplantıda, PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Kaynaklar, Türkiye'nin, terörle mücadelede engin deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla samimi işbirliğine devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye # abd # istişare
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