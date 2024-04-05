İsrail'in saldırısında ölen 7 İranlı komutan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi!

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki saldırısında ölen 7 İranlı komutan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce İranlı törene katıldı. Tahran'daki törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Editör: Kıvanç Özdal
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İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki saldırısında ölen 7 İranlı komutan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce İranlı törene katıldı. Tahran'daki törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail saldırısında İran'ın Şam konsolosluğunda ölen Devrim Muhafızları Ordusu komutanları için Tahran'da tören düzenlendi.

Komutanların cenaze namazlarını İran İslam Devrimi Lideri Ali Hameney kıldırdı.

Tahran'da Uluslararası Kudüs Günü mitinglerinin başlamasıyla eş zamanlı olarak Firdevsi Meydanı'nda düzenlenen cenaze törene on binlerce İranlı katıldı. Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Cenaze namazları Tahran'da kılınan Devrim Muhafızı komutanlarının cenazeleri törenin ardından memleketlerine nakledildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 komutan ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # israil # saldırı
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