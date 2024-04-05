YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, yaptığı toplantıda itirazları değerlendirdi.

CHP'nin, Hatay'ın Samandağ ilçesinde "oylar yeniden sayılsın" başvurusunu reddetti.

CHP, Samsun'un Bafra ilçesi için de başvuruda bulunmuştu. Toplantıda alınan kararla, Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi kabul edilmedi.

AK Parti de, Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki İlçeleri için başvuru yaptı. Antalya'nın iki ilçesi için, yeniden sayım talebi YSK tarafından reddedildi. 

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# ysk # yerel seçim
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