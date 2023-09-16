İtalya’da hava akrobasi uçağı düştü 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İtalya’da hava akrobasi takımı Frecce Tricolori'ye ait uçağın düşerek parçalarının bir araca isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

İtalya’da hava akrobasi uçağı düştü 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İtalya’nın kuzeyindeki Torino şehrinde İtalya Hava Kuvvetleri hava akrobasi takımına ait bir uçak, dün prova uçuşu sırasında düştü. Frecce Tricolori timine ait uçağın parçalarının o sırada oradan geçen bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

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İTALYA’DA HAVA AKROBASİ UÇAĞI DÜŞTÜ

Araçta 4 kişilik bir ailenin olduğu ve diğer 3 kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi. Düşme esnasında kaydedilen görüntülerde paraşütle uçaktan atladığı görülen pilotun ise yanık tedavisi gördüğü bildirildi.

İtalya’da hava akrobasi uçağı düştü 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Resim : 2Akrobasi takımının Torino Caselle Havaalanı’ndan kalkış yapmasının hemen ardından gerçekleşen kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İtalya’da hava akrobasi uçağı düştü 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Resim : 3İtalya Hava Kuvvetleri Frecce Tricolori hava akrobasi takımının bugün gerçekleştirilecek bir gösteriye hazırlandığı öğrenildi.

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