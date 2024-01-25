Kanada'da uçak kazası! 6 kişi hayatını kaybetti
Kanada'nın kuzeyinde küçük uçak düştü. Uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken kazadan kurtulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kanada'da uçak kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ülkenin kuzeyindeki Fort Smith kasabası oldu.
Kanada basınındaki haberlere göre, özel kiralama şirketine ait küçük uçak, kalktıktan kısa süre sonra boş araziye düştü.
Uçakta bulunan 4'ü yolcu 6 kişi yaşamını yitirirken, kazadan kurtulan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yolcuların, bölgedeki bir madende çalışan işçiler olduğu belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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