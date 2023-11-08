Kassam Tugayları: "İsrail'e Ait 136 Askeri Aracı Kullanılmaz Hale Getirdik"

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne saldırmasından bu yana İsrail ordusuna ait 136 aracı kullanılmaz hale getirdiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları: "İsrail'e Ait 136 Askeri Aracı Kullanılmaz Hale Getirdik"
Son Güncelleme:

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonundan yayınlanan konuşmasında, İsrail'in birkaç gün önce Hamas'ın alıkoyduğu 12 yabancının serbest bırakılmasını engellediğini kaydetti.

Ebu Ubeyde, "Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir." dedi.

İsrail ile esir takası anlaşmasının tek seçenek olduğunu aktaran Ebu Ubeyde, İsrail cezaevlerindeki kadın, yaşlı ve hasta tutukluların bulunduğunu, aynı şekilde Hamas'ın da elinde bu yönde esirlerin olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, "İsrail'in saldırı başlatmasından bu yana 136 İsrail aracını kullanılmaz hale getirdiklerini" söyledi.

Kassam'ın İsrailli bir askeri öldürdüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Bombardımanında Gazze'de 3 Cami Daha Yıkıldıİsrail'in Bombardımanında Gazze'de 3 Cami Daha YıkıldıDünya
# israil # gazze # filistin # hamas
Çok Okunanlar
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
El Nina Soğukları Nedir?
El Nina Soğukları Nedir?
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Bu Nedenler Uykunuzu Kaçırabilir!
Bu Nedenler Uykunuzu Kaçırabilir!
Öne Çıkanlar Perinçek, ABD raporlarında geçen İmamoğlu gerçeğini anlattı! Özgür Özel-İmamoğlu-ABD üçgeni! Perinçek, ABD raporlarında geçen İmamoğlu gerçeğini anlattı! Özgür Özel-İmamoğlu-ABD üçgeni! Kış Aylarının Vazgeçilmez Çayı! Kış Aylarının Vazgeçilmez Çayı!