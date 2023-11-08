Kassam Tugayları: "İsrail'e Ait 136 Askeri Aracı Kullanılmaz Hale Getirdik"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonundan yayınlanan konuşmasında, İsrail'in birkaç gün önce Hamas'ın alıkoyduğu 12 yabancının serbest bırakılmasını engellediğini kaydetti.

Ebu Ubeyde, "Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir." dedi.

İsrail ile esir takası anlaşmasının tek seçenek olduğunu aktaran Ebu Ubeyde, İsrail cezaevlerindeki kadın, yaşlı ve hasta tutukluların bulunduğunu, aynı şekilde Hamas'ın da elinde bu yönde esirlerin olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, "İsrail'in saldırı başlatmasından bu yana 136 İsrail aracını kullanılmaz hale getirdiklerini" söyledi.

Kassam'ın İsrailli bir askeri öldürdüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.