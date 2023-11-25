Katar Dışişleri Bakanlığı Duyurdu! Bu Gece 39 Filistinli ve 13 İsrailli Serbest Bırakılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, Mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu esirin serbest kalacağı duyuruldu. Hamas, İsrail'le geçici ateşkes sürecinin devamını sağladıkları için Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Hamas'tan Açıklama Yapıldı

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyerek, hareketin askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesi hakkında açıklama yaptı.

Hamdan, "İsrail şu ana kadar güvenliğin sağlanması, Gazze'nin kuzeyine giriş yapacak yardım tırlarının sayısı, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ve koşulları ilgili maddelere uymadı. Bu durum, mutabakatı tehlikeye soktu ve biz de sorumluluklarını yerine getirmeleri için arabulucuları İsrail'in ihlalleri konusunda bilgilendirdik." dedi. İsrail'in dün anlaşmayı birçok kez ihlal ettiğini belirten Hamdan, "Dün ve bugün Gazze'ye toplamda 340 yardım tırı girdi, bunlardan sadece 65'inin kuzeye girişine izin verildi. Bu rakam uzlaşmada belirtilen sayının yarısından bile az." diye konuştu.