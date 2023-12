KKTC'de Filistin İle Dostluk Maçı

Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahasındaki maç öncesinde, "Kıbrıs Türkü mazlum Filistin halkının yanındadır" yazılı pankart açıldı. Maçı izleyen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Gazze’de şehit düşen çocuklar ve anneleri için bu dostluk maçını oynuyoruz, onların yanındayız." dedi.



Yeni bir siyasi sürecin ve koalisyon hükümeti pazarlık sürecindeki Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Kiev desteklerini sürdürme sözü verdi.



Venezuela halkı, Dayanışma Referandumu’nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete 'tam' destek verdi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Esequibo bölgesini Venezuela'nın yeni haritasına dahil etti. Basılan yeni haritanın ülkedeki bütün okullara, liselere, topluluk konseylerine, kamu kurumlarına, üniversitelere ve tüm evlere götürülmesi talimatı verdi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.Yılmaz, Ruhiyet Köşkü'ndeki görüşmenin ardından 10. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Türkiye ve Türkmenistan arasında yeni ekonomik işbirliği protokolü imzalandı.



Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Cezayir’de Türkiye-Cezayir ikili iş görüşmeleri toplantısı düzenlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Uludağ İhracatçılar Birliği’nin (UİB) Cezayir’den yüzlerce iş insanı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Büyükelçi Küçükyılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’den Cezayir’e yılda ortalama 500 ihracatçı ile yatırımcı firmanın geldiğini belirtti.



İngiltere mahkemesinin yasala uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz ettiği Ruanda Planı yeniden gündemde. İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Ruanda'nın başkenti Kigali'de Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile yeniden hazırlanan göçmen anlaşmasını imzaladı. Yeni anlaşmayla, Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerine tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmesi önünlenmesi planlanıyor.



Fransa’da olimpiyat bölgesinin belli alanlarına girmeleri yasaklanan mobil araç kiralama şirketine bağlı çalışan taksiciler, yol kapatma eylemi gerçekleştirerek seslerini duyurmak istedi. Yüzlerce taksi şoförü, otomobillerini Paris’in ünlü bulvarı Şanzelize’ye çıkan ana caddeye çekerek trafik akışını yavaşlattı ve korna çalarak Olimpiyat Komitesi’nin kendileriyle ilgili aldığı yasak kararını protesto etti.



ABD'de "daha fazla izlenmek" için kasıtlı uçak kazası yapan Youtuber'a 6 ay hapis cezası verildi. Trevor Jacob isimli sözde fenomen üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve özçekim çubuğu alarak tek başına havalanmış, 35 dakika sonra uçaktan atlayarak iniş anını, uçağa yerleştirdiği kameralarla da uçağın düşüş anını kayıt altına almıştı.



Batı Trakya'da, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen Başkonsolos Aykut Ünal ev sahipliğinde yapılan etkinlik Darbuka Ritim Atölyesinin konseriyle sona erdi. Türk Kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi. O günden bu yana 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.



Senegal’de hızlı şehirleşmeye rağmen hala varlığını sürdürmeyi başaran at arabaları günlük yaşamın bir parçası olarak kabul ediliyor. Ulaşımda aktif rol oynayan at arabaları, nakliye ve çöp taşıma gibi farklı alanlarda kullanılıyor.Dakar’da 7 binden fazla olduğu tahmin edilen at arabalarını, şehrin merkezi dahil her köşesinde görmek mümkün. Atlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yıkanmaya başlıyor. Temizlenen atlar, Yoff Plajı'nda balıkçılar için taşımacılık yapıyor. Balıklar, at arabalarıyla balık pazarları ya da soğuk hava depolarına gönderiliyor. At arabaları, balık taşımacılığının yanı sıra ucuz ulaşım aracı olarak da kullanılıyor.