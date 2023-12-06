İyi Parti'de Bir İstifa Daha! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Partisinden Ayrıldı

İyi Parti'de istifalar sürüyor. Seçim sonrası tartışmalarla çalkalanan İyi Parti, istifalarla sık sık gündeme geliyor. İyi Parti'de son olarak 28. Dönem Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yanıkömeroğlu istifasını sosyal medya hesabından paylaştı. Yanıkömeroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.