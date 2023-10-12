KKTC'nin Tanınması Yolunda İlk Adım! Ersin Tatar Azerbaycan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve 200 kişilik kalabalık bir heyetle Azerbaycan'a gitti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçtiğimiz haftalarda Bakü’de yapılan Afet Bakanları toplantısına, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da katılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bakü'de KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır.” İfadelerini kullanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’de “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılacak ve bir dizi temasta bulunacak. Tatar'a ADA Üniversitesinde de fahri doktora ünvanı verilecek.

KKT Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü’ye hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile bağlarımızı her alanda geliştireceğiz. Azerbaycan’la bağlarımızı eğitim, kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz. KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.