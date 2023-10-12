KKTC'nin Tanınması Yolunda İlk Adım! Ersin Tatar Azerbaycan'da

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Ersin Tatar, Bakü'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

KKTC'nin Tanınması Yolunda İlk Adım! Ersin Tatar Azerbaycan'da
Son Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve 200 kişilik kalabalık bir heyetle Azerbaycan'a gitti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçtiğimiz haftalarda Bakü’de yapılan Afet Bakanları toplantısına, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da katılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bakü'de KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır.” İfadelerini kullanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’de “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılacak ve bir dizi temasta bulunacak. Tatar'a ADA Üniversitesinde de fahri doktora ünvanı verilecek.

KKT Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü’ye hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile bağlarımızı her alanda geliştireceğiz. Azerbaycan’la bağlarımızı eğitim, kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz. KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İsrail'e Yaptırım UygulanmalıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İsrail'e Yaptırım UygulanmalıGündem
# ersin tatar # KKTC # Azerbaycan
Çok Okunanlar
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
İstanbul'da Baraj Su Seviyesi Bir Türlü Yükselmiyor! İşte İSKİ'nin Verilerine Göre Baraj Su Oranı
İstanbul'da Baraj Su Seviyesi Bir Türlü Yükselmiyor! İşte İSKİ'nin Verilerine Göre Baraj Su Oranı
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü?
Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü?
Öne Çıkanlar TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin Yüzyılın Yürüyüşünü Anlatıyor! TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin Yüzyılın Yürüyüşünü Anlatıyor! SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu? SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?