Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: İsrail'e Yaptırım Uygulanmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail-Filistin Savaşı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Perinçek, Türkiye'nin Filistin'e destek konusunda örnek olması gerektiğini söyledi. Bugün bütün gelişen dünyaya düşen görevin; Filistin halkının direnişini var gücüyle desteklemek olduğunu söyleyen Perinçek, “Dayanışma lafla olmaz.” dedi.

İsrail'e yaptırım uygulanmasını da isteyen Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

- İsrail ile yaptırımlardan başlayarak Filistin direnişine her alanda, silah kullanmak dahil, yardım ve dayanışmaya uzanan uygulamalarda Türkiye örnek olmalı. Vatanını silahla kurtarmak Filistin halkının meşru hakkıdır. Onun zamanlama ve taktiklerini yine en iyi Filistin yönetimleri bilir. Bütün gelişen dünyaya, bağımsızlık isteyen devletlere düşen de Filistin halkının bu direnişini var gücüyle desteklemektir.