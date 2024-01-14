Kolombiya'da toprak kayması! 33 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da Choco yönetim bölgesinde büyük bir afet meydana geldi. Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda şiddetli yağış sonucu toprak kayması gerçekleşti.

33 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, korkunç afet ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Francia Marquez, "Bölgeden gelen son rapora göre, bu üzücü trajedide çoğu çocuk olmak üzere şu ana kadar 33 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan derin üzüntü duyuyoruz ve ailelerle dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Toprak kayması sonucu 33 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 19 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, bölgeye ilave arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, yaptığı açıklamada, mümkün olduğunca daha fazla kişinin kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerce, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.