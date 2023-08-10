Konut fiyatlarının artışında Türkiye ilk sırada

Ülkemizde konut fiyatlarında son dönemde büyük bir artış yaşanıyor. Bu durum verilere de yansıdı. Dünyada en yüksek konut fiyatı artışı bu yıl Türkiye'de yaşandı. Araştırma, İngiltere merkezli bir emlak danışmanlık şirketinden.

Şirket, 2023 yılının ilk çeyreğine dair Global Konut Fiyat Endeksi'ni yayımladı. Dünyada konut fiyatları 2015’ten bu yana en yavaş yükselişini yaşıyor. Türkiye, yılın ilk çeyreğinde en yüksek artışın yaşandığı ülke oldu.

Türkiye'de konut fiyatlarının 12 aylık yükselişi yüzde 132,8 olarak kayıtlara geçti. İlk çeyrekteki artış yüzde 22,2 oldu.

56 konut piyasasının değerlendirildiği rapora göre yılın ilk çeyreğinde 23 ülkede konut fiyatları düştü.



Türkiye'nin ardından en yüksek yıllık artış yüzde 18,8 ile Kuzey Makedonya'da. Onu yüzde 17,3 ile Hırvatistan ve yüzde 16,6 ile Macaristan, yüzde 15,3'le Litvanya takip etti.

En çok fiyat düşüşü yaşanan ülkeler ise yüzde 15,7 ile Güney Kore, yüzde 13 ile Yeni Zelanda, yüzde 10,3 ile Hong Kong oldu.

Raporda Türkiye'deki artışın büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığı belirtildi. Bu artışın konut fiyatlarının daha da artacağına işaret ettiği de kaydedildi.