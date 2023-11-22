Kremlin'den Ateşkes Açıklaması! "Gazze'den Gelen İlk İyi Haber"

Tass haber ajansının haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmirty Peskov, gazetecilerin İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasıyla ilgili bir sorusuna "olumlu" şeklinde yanıt verdi. Peskov, "Bu çok uzun zamandır Gazze'den gelen ilk iyi haber" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın ve dünyanın birçok ülkesinin ateşkes, insani bir duraklama çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Kremlin sözcüsü, "Sadece bu tür duraklamalar temelinde, bu sorunun sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için gelecekteki girişimlerin bazı konturları inşa edilebilir" dedi.