Kuzey Akım Boru hattına sabotaj hakkında yazılmış en kapsamlı makale yayımlandı.

Makale "Tüm kanıtlar Kiev'i işaret ediyor" başlığıyla okuyucuya sunuldu.

Rusya'dan Almanya'ya gez taşıyan Kuzey Akım boru hattına eylül 2022'de saldırı düzenlenmişti.

Konuyla ilgili resmi soruşturmalar devam ediyor. Alman Der Spiegel (DER ŞİPİGEL) dergisi ve ZDF televizyonu ortak bir ekip oluşturarak 6 ay boyunca bu dosya üzerinde çalıştı. 2 düzine gazeteci çeşitli ülkelerin istihbaratçıları, güvenlik kurumları ve bürokratları ile görüştü.

Bu büyük araştırmanın sonunda gazeteciler boru hatlarına saldırıyı 6 kişiden oluşan Ukraynalı Özel Komando ekibinin gerçekleştirdiği sonucun vardı.

Haberde, sabotaja dair bütün izlerin Ukraynalı grubu işaret ettiği ifade edildi.

Hollanda istihbaratının, saldırıdan önce Alman istihbaratına bilgi verdiği de yer aldı.

Almanya’nın, uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığı aktarıldı.