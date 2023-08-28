Kuzey Akım'a kim saldırdı? Alman basını araştırdı

Alman Der Spiegel dergisi ve ZDF televizyonu ortak bir ekip oluşturarak 6 ay boyunca Kuzey Akım'a yapılan saldırı üzerinde çalıştı. 2 düzine gazeteci 6 ay boyunca çalışıp şu sonuca vardılar: "Tüm kanıtlar Kiev'i işaret ediyor"! İşte Der Spiegel'de yayınlanan o çarpıcı makale...

Kuzey Akım'a kim saldırdı? Alman basını araştırdı
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Kuzey Akım Boru hattına sabotaj hakkında yazılmış en kapsamlı makale yayımlandı.

Makale "Tüm kanıtlar Kiev'i işaret ediyor" başlığıyla okuyucuya sunuldu.

Rusya'dan Almanya'ya gez taşıyan Kuzey Akım boru hattına eylül 2022'de saldırı düzenlenmişti.

Konuyla ilgili resmi soruşturmalar devam ediyor. Alman Der Spiegel (DER ŞİPİGEL) dergisi ve ZDF televizyonu ortak bir ekip oluşturarak 6 ay boyunca bu dosya üzerinde çalıştı. 2 düzine gazeteci çeşitli ülkelerin istihbaratçıları, güvenlik kurumları ve bürokratları ile görüştü.

Bu büyük araştırmanın sonunda gazeteciler boru hatlarına saldırıyı 6 kişiden oluşan Ukraynalı Özel Komando ekibinin gerçekleştirdiği sonucun vardı.

Haberde, sabotaja dair bütün izlerin Ukraynalı grubu işaret ettiği ifade edildi.

Hollanda istihbaratının, saldırıdan önce Alman istihbaratına bilgi verdiği de yer aldı.

Almanya’nın, uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığı aktarıldı.

# rusya # almanya # kuzey akım boru hattı # doğal gaz
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