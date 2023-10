Mariya Zaharova'dan Filistin Açıklaması! "ABD Orta Doğu Dörtlüsü'nün Çalışmalarını Engelledi"

Moskova’da Küresel Gazeteciler Konseyi ile TASS’ın ortak çalıştayı düzenlendi. Bu kapsamda Türk gazetecilerle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Harici'nin sorularını yanıtladı. Harici'nin Youtube kanalında yayınlanan röportajda Zaharova önemli açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova, Hamas'ın bir yıldır hazırlık yaptığını ve ABD'nin bu istihbarata sahip olduğu halde İsrail ile paylaşmadığını öne sürdü. Zaharova, Boston Maratonu saldırısını hatırlattı. Rusya'nın ABD'ye istihbarat bilgisi verdiğini ama ABD'nin bu bilgiyi kullanmadığını aktardı. Zaharova, Hamas'ın Aksa Operasyonu'nda da ABD'nin elindeki bilgiyi paylaşmadığını söyledi. Zaharova, şöyle konuştu:

Zaharova, Hamas'ın arkasında başka güçlerin olabileceği iddiasının sorulması üzerine temel gerçekleri anlamak gerektiğini belirtti. Zaharova, Filistin meselesinde 75 yıldır askeri bir çözüm olmadığını, BM'nin bir çok kararının siyasi olduğunu belirtti. Zaharova iki devletli siyasi çözümün hayata geçmesine ABD'nin engel olduğunu söyledi. Zaharova şunları ifade etti:

- Tabi uzmanlar farklı teoriler ortaya koymalılar, bütün resmi elde etmek için konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırmalılar. Ancak temel gerçekleri anlamalıyız. Temel gerçek şu ki 75 yıldır süren bu çok uzun ve karmaşık hikâyeye karşı askeri bir karar yok. Uluslararası hukuka dayalı siyasi ve diplomatik bir çözüm var. Uygulanması gereken çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var, Genel Kurul kararı var. Ve Rusya her zaman bu uluslararası hukuk kararlarının uygulanmasından yana oldu. Ancak dürüst olmamız ve şunu söylememiz lazım; Tüm bu süre boyunca, son yıllarda ABD, Orta Doğu'ya çözüm getirecek olan uluslararası hukuk zeminini yok etmek için elinden geleni ardına koymadı. Son yaptıkları ise siyasi çözüme zarar vermekti. Durum şuydu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü'nün çalışmalarını bloke ettiler. Bunu Şubat 2022'den sonra yaptılar. Ve bunu da sözde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle yaptıklarını söylediler. Bunun Orta Doğu'yla hiçbir ilgisi yok aslında. Peki Orta Doğu Dörtlüsü'nün çalışmalarını neden engellediler? Çünkü her zaman askeri çözümden yana oldular. Çünkü her zaman kaostan, kaosu yönetmekten yana oldular. Maalesef, artık hiçbir kaosu yönetemiyorlar.