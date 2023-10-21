Meksika Alarmda! Norma Kasırgası Ülkeyi Sessizleştirdi

Meksika'nın Baja California Yarımadası'na vurması beklenen Norma Kasırgası için vatandaşlara dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Ülke sessizliğe büründü.

Meksika Alarmda! Norma Kasırgası Ülkeyi Sessizleştirdi
Meksika Alarmda! Norma Kasırgası Ülkeyi Sessizleştirdi

Meksika'nın Baja California hükümet yetkilisi Victor Manuel Castro, 3. kategorideki Norma Kasırgası için uyarıda bulundu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin saatte 195 kilometre hıza ulaşabileceğini söylediği kasırgaya ilişkin Castro, "kimse evinden çıkmamalı" ifadesini kullandı. Baja California Turizm Bakanı Maribel Collins ise Cabo San Lucas ve San Jose del Cabo'da yapılan tüm uyarılara rağmen hala yaklaşık 40 bin turistin bulunduğunu belirtti.

Meksika Alarmda! Norma Kasırgası Ülkeyi Sessizleştirdi

Meksika Alarmda! Norma Kasırgası Ülkeyi Sessizleştirdi

Yetkililer, havalimanlarının yarın için kapatılacağı bilgisini paylaştı. Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre, 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken, 5. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

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# meksika # norma kasırga
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