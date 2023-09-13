Meksika'da uzaylı bulundu! Bulunan uzaylı Meksika Parlamentosu tarafından açıklandı!

Meksika parlamentosu bugün tam 3 saat süren ve tüm dünyada ses getiren bir canlı yayına tanık oldu. Meksika'nın başkentinde gazeteci ve ufolog Jaime Maussan öncülüğünde resmi bir etkinlik düzenlendi ve dünya dışı kökenli olduğu iddia edilen iki cesedin açılışı yapıldı. İki küçük "insan olmayan" ceset, herkesin görebilmesi için pencereli kutularda sergilendi. Peru'nun Cusco şehrinde bulunan mumyalanmış küçük örneğin bin yıldan daha eski olduğuna inanılıyor. Kritik toplantıya eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves de katıldı.

MEKSİKADA BULUNAN UZAYLILAR 1000 YILLIK!

Bir cam kutunun içinde küçük boyutlu iki "uzaylı cesedi" sergilendi. Bilim adamlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Teğmen Robert Salas, toplantıda şunları söyledi: "Biz burada konuşurken, sayısız UFO gökyüzünde uçuyor."

BULUNAN ÖLÜ UZAYLILAR İNCELENİYOR

Maussan, numunelerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından analiz edildiğini belirtti. Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller, alışılmışın dışında kum benzeri bir tabaka ile kaplanmıştı. Maussan ayrıca şu açıklamayı yaptı:

Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız

MEKSİKADA YAPILAN DURUŞMA ÇOK HEYECANLI GEÇTİ

Duruşma sırasında, ufolog Jaime Maussan'a eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb eşlik etti; her ikisi de Temmuz ayında ABD'deki kongre duruşmasında ifade vermişti. Duruşmada, bir savaş uçağının yakaladığı bulutların üzerinde uçan 11 ayrı ışığın videoları da dahil olmak üzere çok sayıda askeri görsel sunuldu.

Aralarında ABD Kongre Üyesi Tim Burchett'in de bulunduğu bazıları bu nesnelerin dünya dışı kökenlere sahip olduğuna inanırken, diğerleri bunların daha çok gizli askeri operasyonlarla ilgili olduğunu savunuyor. Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre duruşmasında, UFO ihbarcısı David Charles Grusch, hükümetin uzaylı uzay aracına dair sağlam kanıtları sakladığını iddia etti.