Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı! Dünya liderlerinden yardım istedi

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında her gün sivil katliamlarına imza atan İsrail’i ceza korkusu sardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım suçuyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya liderlerinden kendisi ve İsrailli yetkililer hakkında çıkarılacak olası tutuklama emrine engel olmalarını istedi.

Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, uluslararası mahkemesinin olası tutuklama emri için "Tarihi bir skandal ve antisemizm" yorumunu yaptı; “Liderler, bu adımı durdurmak için tüm nüfuzlarını kullanmalı” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Refah’a yönelik saldırı konusunda da "Refah'a gireceğiz ve başka seçeneğimiz yok." dedi.

İsrail’in en büyük destekçisi ve saldırıların finansörü ABD ise, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı kararına karşı olduğunu yineledi. Beyaz Saray’ın açıklamasında "Refah'ta kapsamlı kara operasyonu görmek istemiyoruz." denildi.