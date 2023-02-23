Pakistan arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Pakistan Arama Kurtarma ekipleri, Adıyaman'da 17 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bu akşam İstanbul'dan Pakistan'a hareket etti. Yoğun çabalar sonucunda ekipler çok sayıda değerli hayatı kurtarmayı başardı.

Pakistan arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
Pakistan arama kurtarma ekibi ülkesine alkışlarla uğurlandı / İstanbul / 2023
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İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek'in de katıldığı uğurlama töreniyle, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Yardımcısı Zeynep Kaleli, AFAD İstanbul Koordinatörü Seval Dedeoğlu ve diğer önemli kişilerin alkışları ve takdirleri eşliğinde ekip Pakistan'a uğurlandı.

Pakistan'dan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, 33 kişilik bir Pakistan Ordusu USAR ekibi ve 53 üyeli Rescue 1122 ekibinden oluşmaktadır. Her iki ekip de 7 Şubat 2023'te Adıyaman'a ilk varan ekipler arasında yer aldı ve burada mucizevi canlı kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi. Her iki ekip tarafından toplamda 28 canlı kurtarma yapıldı. 14 kurtarma sadece Pakistan ekipleri tarafından, 14 kurtarma ise aynı yerde bulunan diğer kurtarma ekiplerinin desteğiyle yapıldı.

Ekibi uğurlayan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, depremin ardından Pakistan ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr.Yousaf Junaid, Pakistan ve Türkiye'nin 'İki Yürek, Tek Ruh' gibi olduğunu ifade etti. Pakistan halkı, yıkıcı depremlerden sonra Türk kardeşleri gibi aynı acıyı ve ızdırabı hissetmiştir. Büyükelçi, Pakistan'ın yardım ve rehabilitasyon çabalarında aktif rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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