Pakistan'da meclis feshedildi! Cumhurbaşkanı Arif Alvi fesih talebini onayladı

Pakistan Ulusal Meclisi bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi feshedildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Şahbaz Şerif'in Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onayladı.

Pakistan'da genel seçimlerin 90 gün içinde yapılması bekleniyor. Fakat henüz netleşmiş bir tarih söz konusu değil.

Pakistan'da son genel seçimler 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

İmran Han hükümeti, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasıyla düşürülmüştü.