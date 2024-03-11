Papa ile Zelenskiy arasında beyaz bayrak polemiği! Papa'nın çağrısına Zelenskiy karşı çıktı

Papa Franciscus, Ukrayna'nın barış müzakerelerine başlaması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu fikre karşı çıktı. Zelenskiy, Rus ordusunun Avrupa'ya doğru ilerlediğini ve buna Ukrayna'nın engel olduğunu söyledi. Zelenskiy, Erdoğan'ın barış zirvesi teklifini reddetmişti.

Papa ile Zelenskiy arasında beyaz bayrak polemiği! Papa'nın çağrısına Zelenskiy karşı çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Papa ile Zelenskiy, arasında beyaz bayrak polemiği yaşanıyor. Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na verdiği mülakatta Ukrayna'nın barış müzakerelerini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Papa Franciscus, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

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Papa ayrıca Türkiye'nin arabulucu olabileceğini söyledi. Papa açıklamasında, "Arabuluculuk yapacak bir ülke aramak gerekir. Bugün örneğin Ukrayna’daki savaşta arabuluculuk yapmak isteyen birçok ülke var. Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı. İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus'un beyaz bayrak teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy yanıt verdi. Zelenskiy, ellerinde mavi ve sarı renkli Ukrayna bayrağını taşıyan Ukraynalıların, Rus ordusunun Avrupa'ya doğru ilerlemesine müsaade etmediğini söyledi.

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