Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'ya yanıt! İsrail'in hadsiz iddialarına cevap geldi

Önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrail Katz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldı.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilgili açıklamalarının ardından Erdoğan'ın Hamas'ın tecavüzlerini desteklediğini, Ermeni soykırımını inkâr ettiğini ve Kürtleri katlettiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise, Hamas'ın cinsel suçlar işlediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihteki en büyük zalimlerden olduğunu ve Türkiye'nin İran ile birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline geldiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Netanyahu ve Katz'ın açıklamalarına yanıt verdi.

X sosyal medya platformundan paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir. İsrail Hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.