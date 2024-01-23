Putin ne zaman Türkiye'ye gelecek? Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti ile ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Ziyaretin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde." dedi.

Putin ne zaman Türkiye'ye gelecek? Rusya'dan açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Peskov, güncel konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten Peskov, "Rusya ve Türkiye arasında üst düzeydeki temaslar gündemde ve hazırlanıyor. İki lider ziyaretin tarihi üzerinde mutabakata varır varmaz bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# vladimir putin # kremlin # Dmitriy Peskov
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